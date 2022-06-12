Захарова назвала отличие настоящей интеллигенции в России

Захарова: настоящие интеллигенты не позволят себе оскорбления в адрес военнослужащих

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала отличие настоящей российской интеллигенции. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению дипломата, представители истинной интеллигенции, знающие историю России, не смогут позволить себе ни одного оскорбления в адрес защищающих страну военнослужащих.

«Голосок <…> раздавался с критикой, с непониманием или просто с какими-то оскорблениями в адрес нашей страны, нашего народа от тех людей, которые называют себя нашей интеллигенцией. Нет, это не интеллигенция. Интеллигенция — это люди, которые в первую очередь знают историю страны. Знающие историю нашей страны никогда в жизни не смогут позволить себе ни одного оскорбительного слова в адрес наших защитников и наших воинов», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что этот «голосок» не присущ большинству и сравнила его с «комариным, неприятным».

Ранее Мария Захарова высмеяла заявление президента США Джо Байдена о том, что западное полушарие является самым демократичным из «всех полушарий». Она задалась вопросом, о каком именно количестве полушарий говорил лидер США в ходе выступления на саммите Америк. «Боюсь спросить, а сколько их всего, этих полушарий? Ольга Бузова как в воду глядела — мало половин», — высказалась представитель внешнеполитического ведомства.