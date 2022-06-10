Захарова высмеяла насчитавшего несколько полушарий Байдена

Захарова высмеяла слова Байдена о преимуществах западного полушария над «всеми остальными»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление президента США Джо Байдена о том, что западное полушарие является самым демократичным из «всех полушарий». Соответствующим комментарием она поделилась в Telegram-канале.

Российский дипломат задалась вопросом, о каком именно количестве полушарий говорил лидер США в ходе выступления на саммите Америк.

«Боюсь спросить, а сколько их всего, этих полушарий? Ольга Бузова как в воду глядела — мало половин», — написала представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Байден заявил, что в ближайшее десятилетие Западное полушарие станет демократичнее «всех остальных полушарий». «Я не нахожу причин, почему Западное полушарие в следующие десять лет не разовьется в самое демократичное полушарие в мире... У нас есть для этого все. Есть люди, есть ресурсы, есть больше демократий в этом полушарии, чем в любом другом полушарии», — сказал он.

