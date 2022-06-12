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Кадыров сообщил о планах поиска новых нефтегазовых месторождений в Чечне

Кадыров сообщил, что в Чечне планируется поиск новых нефтегазовых месторождений
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о планах поиска новых нефтегазовых месторождений в регионе. Об этом он написал в своем Telegram по итогам встречи с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым.

Кадыров рассказал, что министр поддержал многие проблемные вопросы, которые ранее были обозначены республиканским правительством. «Так, по результатам проведенной работы удалось найти финансирование для реализации сразу нескольких социально значимых направлений», — отметил он. В частности, речь шла о поисково-оценочных работах на подземные воды для населенных пунктов Ножай-Юртовского района, а также о бурении параметрической скважины в Чечне для поиска нефтегазовых месторождений.

О том, что власти Чечни решили организовать в горных районах поиск новых месторождений подводных вод, сообщалось в сентябре прошлого года.

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Марина Совина
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