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Немцы раскритиковали Шольца за планы посетить Киев

Читатели немецкого таблоида Bild раскритиковали канцлера ФРГ Шольца за планы посетить Киев

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Читатели немецкого таблоида Bild раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за его планов посетить Киев вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги. Свои комментарии они оставили в Twitter-аккаунте издания.

«У наших политиков, похоже, нет других задач, кроме как заботиться об Украине», «Не проходит и дня, чтобы мне не было стыдно за нашего канцлера. (...) Я уверен, что и в Киеве он опозорит Германию», — писали читатели.

Еще один пользователь заявил, что было бы лучше, если бы немецкий канцлер встретился с президентом России Владимиром Путиным. Другой читатель поинтересовался, почему Шольц не едет в Донецк.

О планах Шольца, Микрона и Драги посетить Киев стало известно 11 июня. По данным Bild, визит состоится в середине июня. Отмечалось, что поездка политиков должна свидетельствовать о единстве Европы по вопросу Украины.

24 февраля Путин в ходе обращения к согражданам объявил о начале спецоперации на Украине. Среди ее целей российский лидер назвал защиту жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Олег Давыдов
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