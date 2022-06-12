Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Владелец преемника «Макдоналдса» раскрыл стоимость покупки сети

Российский бизнесмен Говор заявил о «символической плате» за покупку сети «Макдоналдс»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бизнесмен Александр Говор заявил, что американская компания «Макдоналдс» продала ему сеть в России за «символическую плату». Такую стоимость он раскрыл в разговоре с РИА Новости.

Он подчеркнул, что окончательная цена оказалась «намного ниже рыночной». По информации Говора, данная сделка предусматривает опцион на обратный выкуп.

Владелец преемника «Макдоналдса» указал, что американская компания платила только заработную плату сотрудникам. «Арендная плата, расплата с поставщиками — это ничего не было уплачено. Я вас уверяю, это огромная сумма, которую я должен еще внести, это у нас в договоре имеется», — объяснил Говор.

Предприниматель заверил, что имеет достаточное количество бизнеса, на чьих плечах будет возможно нести начальные траты на компанию.

12 июня в Москве на Пушкинской площади открылся ресторан «Вкусно и точка», ставший российским преемником «Макдоналдса». Новым логотипом заведения стали традиционные для ресторана символы: два кусочка картофеля фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета.

Перед этим Говор рассказал, что в России планируется открывать до 80 новых ресторанов перезапущенного «Макдоналдса» в неделю.

В мае компания «Макдоналдс» объявила об окончательном уходе из России после 30 лет работы и продаже всех торговых точек. Причиной для такого развития событий стали события на Украине, которые привели к гуманитарному кризису.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В России исключили появление ядерного оружия у Украины
Собчак оценила форму сотрудников общепита «Вкусно и точка»
Тайный смысл еще одного символа российской армии объяснили
Найденный в горах ботинок помог раскрыть дело о гибели альпиниста
Слуцкий назвал последнего способного достойно вести диалог политика Запада
В ВТО связали рост цен с экспортными ограничениями
В ДНР ответили на слова Киссинджера о слабости России
Россиянам рассказали о неожиданной опасности надувных бассейнов
В Москве мужчина убил сожительницу во время примирения
Владелец преемника «Макдоналдса» раскрыл стоимость покупки сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.