Владелец преемника «Макдоналдса» раскрыл стоимость покупки сети

Российский бизнесмен Говор заявил о «символической плате» за покупку сети «Макдоналдс»

Бизнесмен Александр Говор заявил, что американская компания «Макдоналдс» продала ему сеть в России за «символическую плату». Такую стоимость он раскрыл в разговоре с РИА Новости.

Он подчеркнул, что окончательная цена оказалась «намного ниже рыночной». По информации Говора, данная сделка предусматривает опцион на обратный выкуп.

Владелец преемника «Макдоналдса» указал, что американская компания платила только заработную плату сотрудникам. «Арендная плата, расплата с поставщиками — это ничего не было уплачено. Я вас уверяю, это огромная сумма, которую я должен еще внести, это у нас в договоре имеется», — объяснил Говор.

Предприниматель заверил, что имеет достаточное количество бизнеса, на чьих плечах будет возможно нести начальные траты на компанию.

12 июня в Москве на Пушкинской площади открылся ресторан «Вкусно и точка», ставший российским преемником «Макдоналдса». Новым логотипом заведения стали традиционные для ресторана символы: два кусочка картофеля фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета.

Перед этим Говор рассказал, что в России планируется открывать до 80 новых ресторанов перезапущенного «Макдоналдса» в неделю.

В мае компания «Макдоналдс» объявила об окончательном уходе из России после 30 лет работы и продаже всех торговых точек. Причиной для такого развития событий стали события на Украине, которые привели к гуманитарному кризису.