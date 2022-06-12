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Раскрыты данные о подготовке теракта в Мелитополе

Замначальника ГУ МВД по Запорожью Селиванов: взрыв в Мелитополе готовили заранее

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Взрыв около здания МВД в Мелитополе готовили заранее, бомба была заложена заложили с расчетом на поражение посетителей приемной Главного управления ведомства. Такие данные о теракте раскрыл замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов, сообщает ТАСС.

По словам Селиванова, осколки после взрыва разлетелись на десятки метров, что привело к большему числу пострадавших. «Урна стала поражающим элементом, осколки нанесли серьезные поражения девушке. Осколки разлетелись достаточно далеко, ранило мужчину, который находился через дорогу — это метров 50», — заявил он, уточнив, что дополнительных поражающих элементов в устройство заложено не было.

Ранее стало известно о взрыве устройства неизвестного происхождения около здания ГУ МВД в Мелитополе. По данным МВД, неизвестные прикрепили устройство к мусорному баку возле помещения ведомства. Известно, что мощность взорванного предмета составила около 700-800 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате пострадали четыре человека.

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Марина Совина
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