Устройство заложили и взорвали вблизи ГУ МВД в Мелитополе

В Мелитополе около здания ГУ МВД взорвался неизвестный предмет, пострадали два человека

Устройство неизвестного происхождения взорвалось около здания ГУ МВД в Мелитополе. Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника ГУ МВД Алексея Селиванова.

Он отметил, что в городе произошел теракт. Устройство неизвестные прикрепили к мусорному баку возле помещения ведомства.

По его Селиванова, при взрыве предмета пострадали двое мирных жителей. При этом сами военные и работники ведомства остались живы.