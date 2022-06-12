Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Устройство заложили и взорвали вблизи ГУ МВД в Мелитополе

В Мелитополе около здания ГУ МВД взорвался неизвестный предмет, пострадали два человека

Фото: РИА Новости

Устройство неизвестного происхождения взорвалось около здания ГУ МВД в Мелитополе. Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника ГУ МВД Алексея Селиванова.

Он отметил, что в городе произошел теракт. Устройство неизвестные прикрепили к мусорному баку возле помещения ведомства.

По его Селиванова, при взрыве предмета пострадали двое мирных жителей. При этом сами военные и работники ведомства остались живы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В России исключили появление ядерного оружия у Украины
Устройство заложили и взорвали вблизи ГУ МВД в Мелитополе
Стало известно об обстреле детского сада в ЛНР
В WADA прокомментировали дело Валиевой
Немцы раскритиковали Шольца за планы посетить Киев
Танцующий «мастер кунг-фу» на платформе МЦД попал на видео
Горящая веревка отлетела в зрителей во время огненного мероприятия под Воронежем
Под Северодонецком погиб британский наемник из иностранного легиона ВСУ
Оценена возможность приговоренным в ДНР наемникам избежать казни без помилования
Украина проложила маршруты для экспорта зерна через Польшу и Румынию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.