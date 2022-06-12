Стало известно о пострадавших при взрыве в центре Мелитополя

МВД Запорожья: число пострадавших при взрыве в Мелитополе выросло до четырех человек

Число пострадавших в результате взрыва около здания МВД в Мелитополе выросло до четырех человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя начальника регионального управления МВД Алексея Селиванова.

«По уточненным данным, в результате теракта в Мелитополе пострадали четыре человека​​​. Самые тяжелые ранения получила девушка, у нее сильная потеря крови», — сообщил он, добавив, что за ее жизнь сейчас борются медики.

Также тяжело ранен мужчина, он находится в больнице. Более легкие ранения получили еще два человека.

Ранее сообщалось, что травмы получили два человека, оба гражданские. Сами военные и работники ведомства остались живы.

Ранее стало известно о взрыве устройства неизвестного происхождения около здания ГУ МВД в Мелитополе. По данным МВД, неизвестные прикрепили устройство к мусорному баку возле помещения ведомства. Известно, что мощность взорванного предмета составила около 700-800 граммов в тротиловом эквиваленте.