Стало известно о пострадавших при взрыве в центре Мелитополя
Число пострадавших в результате взрыва около здания МВД в Мелитополе выросло до четырех человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя начальника регионального управления МВД Алексея Селиванова.
«По уточненным данным, в результате теракта в Мелитополе пострадали четыре человека. Самые тяжелые ранения получила девушка, у нее сильная потеря крови», — сообщил он, добавив, что за ее жизнь сейчас борются медики.
Также тяжело ранен мужчина, он находится в больнице. Более легкие ранения получили еще два человека.
Ранее сообщалось, что травмы получили два человека, оба гражданские. Сами военные и работники ведомства остались живы.
Ранее стало известно о взрыве устройства неизвестного происхождения около здания ГУ МВД в Мелитополе. По данным МВД, неизвестные прикрепили устройство к мусорному баку возле помещения ведомства. Известно, что мощность взорванного предмета составила около 700-800 граммов в тротиловом эквиваленте.