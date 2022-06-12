В Европе заявили о «падении» настроений в Киеве

FT: в Киеве оптимизм сменился беспокойством на фоне успехов союзных сил на Донбассе

В Киеве оптимизм сменился беспокойством на фоне успехов союзных сил на Донбассе, следует из статьи британского издания Financial Times, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

В Европе обратили внимание на «падение» настроений в Киеве. По мнению большинства, такой вывод можно сделать на основе последнего обращения президента Украины Владимира Зеленского. В своем послании к нации политик отметил возможность ослабления поддержки западных партнеров и подталкивания Украины к «неприемлемому миру».

Накануне сенатор Совфеда Сергей Цеков отметил, что Запад устал от конфликта между Россией и Украиной.

Ранее в газете The Washington Post вышел материал, в котором говорилось о постепенном исчезновении эйфории на Западе относительно победы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в спецоперации. По словам автора статьи, становится очевидным тот факт, что «отбросить» российские вооруженные силы вряд ли удастся, так как их мощь слишком велика, а боевой потенциал не израсходован даже наполовину.

В свою очередь итальянский журналист Марко Травальо рассказал, что Россия одерживает победу над ВСУ в ходе боевых действий, несмотря на противоположные сообщения западных СМИ.