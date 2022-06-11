В Совфеде объяснили политику Запада по отношению к Зеленскому

Сенатор Цеков считает, что Запад устал от конфликта между Россией и Украиной

О западной усталости от конфликта между Россией и Украиной свидетельствует снизившийся интерес к событиям у СМИ. Многие политики ожидают скорейшего завершения спецоперации, считает член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил политику Запада по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Западная усталость

Западная эйфория по поводу того, что специальная военная операция России закончится победой вооруженных сил Украины (ВСУ), постепенно исчезает. Об этом сообщает газета The Washington Post. По словам автора материала, становится очевидным тот факт, что «отбросить» российские вооруженные силы (ВС) вряд ли удастся, так как их мощь слишком велика, а боевой потенциал не израсходован даже наполовину.

С самого начала ожидалось фиаско России на Украине, однако ее большая военная мощь в результате позволила перенаправить траекторию боевых действий. «У русских больше ресурсов, они никуда не торопятся. Поэтому поводов для оптимизма значительно поубавилось», — заключил автор статьи.

«Запад сталкивается с собственными проблемами в связи с санкционной политикой, которую они проводят по отношению к России, с учетом того, что растет недовольство граждан соответствующих государств в экономической и социальной сфере», — заявил Цеков.

Они хотели бы быстрого разрешения конфликта Сергей Цеков сенатор

Он убежден, что многие страны хотели бы отмены санкционного режима по отношению к России.

«Это успокоило бы и граждан этих государств, и предпринимательские круги, которые очень плотно работали с Россией», — считает он.

Западное давление

При этом сенатор уверен, что не все мировые лидеры ждут окончания конфликта.

Есть руководители государств, которые ни при каких условиях не согласятся не то что на отмену, а на смягчение каких-то санкций против России Сергей Цеков сенатор

«К таким странам я отношу Великобританию, Польшу, страны Прибалтики, да и в США в связи с борьбой между двумя партиями республиканцы обвиняют [американского лидера Джо] Байдена в том, что он ведет мягкую политику по отношению к России», — сказал Цеков.

Сенатор сообщил о западном давлении, которое оказывается на Киев.

«Известно, что Украина и западные страны проводят закрытые консультации по Украине и по будущему Украины. В том числе и в вопросе уступок Украины части своих территорий. Но пока они говорят только о Крыме и о ДНР и ЛНР», — рассказал он.

Все дело в том, что в настоящее время надо говорить уже о большем. Надо говорить о Херсонской и Запорожской областях, о значительной части Харьковской области Сергей Цеков сенатор

Задачи российской армии

Сенатор напомнил, что задачи, которые поставлены перед российской армией, еще не выполнены.

«Денацификации и демилитаризации не осуществлены. Поэтому с точки зрения давления очень примитивно оценивать ситуацию только уступком территорий. Все гораздо глубже», — заключил Цеков.

7 июня стало известно, что Киев готов пойти на уступки Москве в ходе следующих переговоров. Отмечается, что в новом соглашении не будут обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей.