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В Италии признали успехи России на Украине

Итальянский журналист Травальо: Россия одерживает победу над ВСУ, несмотря на ложь СМИ

Фото: Michele Bitetto/ Unsplash.com

Россия одерживает победу над вооруженными силами Украины (ВСУ) в ходе боевых действий, несмотря на противоположные сообщения западных СМИ. Об этом заявил итальянский журналист Марко Травальо в эфире телеканала La7.

Обозреватель раскритиковал публикации, в которых распространяют ложную информацию о российской армии.

«О поражении России я читал только в газетах. На поле боя его ни разу не было. <…> В общем, Россия одерживает победу, берет все, что ее интересует», — подчеркнул Травальо.

Итальянец добавил, что власти его страны должны были ограничиться гуманитарной помощью, приемом беженцев и санкциями в отношении Москвы вместо снабжения Киева оружием.

1 июня на сайте МИД России был опубликован доклад о нарушениях прав россиян за рубежом. В нем утверждается, что в итальянских СМИ ведется антироссийская кампания. В ведомстве подчеркнули, что подача информации о происходящих в мире событиях «осуществляется исключительно на основе западных или украинских источников».

Марина Совина
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