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Гаджет Apple помог полиции наказать вора

В США умная метка Apple AirTag помогла найти преступника-рецидивиста

Фото: Daniel Romero / Unsplash

Умный трекер AirTag от Apple помог полиции найти и задержать серийного вора. Об этом сообщает американский телеканал WRAL.

По словам журналистов, гаджет Apple пригодился сотрудникам полиции города Шарлотт, штат Северная Каролина (США). Правоохранительным органам поступило сообщение о краже. Когда выяснилось, что неизвестный украл рюкзак, к которому была прикреплена умная метка AirTag, сотрудники полиции использовали сервис Find My, чтобы отследить личные вещи жертвы.

Спустя некоторое время полиция обнаружила местонахождение рюкзака в доме, где также находился вор. Несмотря на то, что нарушитель порядка сбежал при появлении спецслужб, сотрудникам полиции удалось повторно выйти на его след и задержать. Им оказался преступник-рецидивист, который неоднократно представал перед судом — в том числе, за взлом автомобилей и кражу огнестрельного оружия. Сейчас серийный вор ждет наказания, ему предъявлены обвинения.

По словам журналистов издания 9to5mac, Apple не препятствует, чтобы правоохранительные органы запрашивали информацию, отслеживаемую по идентификатору Apple ID AirTag. Однако, по их словам, девайс все-таки был создан для отслеживания потерянных вещей, а не людей.

В начале апреля полиция США обнаружила, что умный маячок AirTag от Apple стали чаще использовать для слежки за женщинами. В 25 случаях пострадавшие смогли назвать личность преследователя — бывших партнеров, мужей, начальников.

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Андрей Ставицкий
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