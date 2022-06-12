Оговорку Джорджа Буша-младшего назвали напоминанием о лицемерии США

NYT: оговорка Джорджа Буша, перепутавшего Украину с Ираком, напоминает о лицемерии США

Оговорка экс-президента США Джорджа Буша-младшего, перепутавшего Украину с Ираком, напоминает о внешнеполитическом лицемерии Америки. Об этом заявил журналист Джоди Розен (Jody Rosen) в колонке для газеты The New York Times (NYT).

«Ошибка Буша раскрывает весь трагизм глупости и высвечивает траекторию упадка США», — написал журналист.

В публикации Розена отмечается, что демократия в Америке стареет и ослабевает. Также журналист назвал оговорку Буша напоминанием о том, сколько людей предпочли бы забыть о провале в Ираке. «А ведь решение о начале вторжения (США в Ирак — прим. «Ленты.ру») на самом деле зависело не от одного человека. Большая часть политического класса Вашингтона — республиканцы и демократы, неоконсерваторы и либералы — поддержали и вторжение, и ложь, которая его оправдывала», — подчеркнул он.

По словам Розена, сторонников вторжения в Ирак объединяли «американское высокомерие и наивность, нежелание признать реальную политику, стоящую за интервенциями США на богатый нефтью Ближний Восток, и тяга говорить высокопарные речи о свободе и демократии».

Оговорка Буша-младшего прозвучала во время выступления экс-президента США в Техасе. Политик заявил, что следствием отсутствия сдержек и противовесов в России стало решение начать «неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, то есть на Украину». Осознав свою ошибку, экс-глава государства напомнил, что ему уже 75 лет.

В марте 2003 года США начали вторжение в Ирак. Власти страны утверждали, что их цель — борьба с международным терроризмом и поиск оружия массового уничтожения. К США присоединились ряд других стран, образовавших коалицию. Американцы так до конца и не вывели свои войска с территории Ирака. За первые 10 лет войны, с 2003 по 2013 год, ее жертвами стали почти 500 тысяч человек.