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Джордж Буш оговорился и перепутал Украину с Ираком

Экс-президент США Джордж Буш-младший оговорился и перепутал Украину с Ираком
Джордж Буш

Джордж Буш. Фото: Joshua Roberts / Reuters

Бывший президент США Джордж Буш-младший оговорился в ходе обсуждения событий на Украине. Видео выступления Буша публикует старший политический обозреватель NBC News Сахил Капур в своем Twitter.

Экс-глава государства в ходе мероприятия, посвященного выборам, отметил, что к эскалации ситуации на Украине привела электоральная система России. Во время выступления Буш перепутал страны и подчеркнул, что следствием отсутствия сдержек и противовесов в России стало решение начать «неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, то есть, на Украину». Бывший президент, осознав свою ошибку, отметил, что ему уже семьдесят пять лет.

Ранее ветеран американской разведки, внештатный старший научный сотрудник Центра по изучению проблем безопасности Джорджтаунского университета Пол Пиллар заявил, что «новая холодная война» с Россией приведет к серьезным последствиям. Автор статьи для издания The National Interest отметил, что Вашингтон публично заявляет о своем намерении ослабить Россию. Он назвал такой курс ошибкой и подчеркнул, что он обернется двумя проблемами для США. Антироссийский настрой может быть выгоден для Москвы, которая не раз заявляла об угрозе со стороны Запада, а Белый дом почти подтверждает ее слова.

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Марина Совина
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