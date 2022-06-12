Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Австрия сообщила об отсутствии каких-либо ограничений поставок газа из России

Глава Минэнерго Австрии Гевесслер сообщила о непрерывных поставках газа из России

Фото: Crystal Kwok / Unsplash

Поставки российского газа идут в Австрию без каких-либо ограничений. Об этом сообщила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер в эфире телеканала ORF-2.

«В настоящее время у нас непрерывные газовые поставки из России. Мы заполняем наши газовые хранилища», — отметила глава Минэнерго. По ее мнению, правительство Австрии должно быть готово «к любым сценариям», ведь теперь «российской стороне больше нельзя доверять». «Больше не будет так, как раньше», — добавила министр об отсутствии доверия к Москве.

Гевесслер предпочла не отвечать на вопрос о предварительных контрактах с другими иностранными поставщиками газа, но упомянула Норвегию и страны Африки в качестве потенциальных будущих партнеров.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что правительство готово отобрать местное газохранилище «Хайдах» у российского «Газпрома» — страна уже создала юридические условия для передачи объекта другому поставщику в случае отказа компании заполнять его топливом. «По принципу "используй или потеряй" мы создали рамочные условия, чтобы форсировать тему энергетической безопасности к зиме», — добавил он.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
В России исключили появление ядерного оружия у Украины
Собчак оценила форму сотрудников общепита «Вкусно и точка»
Тайный смысл еще одного символа российской армии объяснили
Найденный в горах ботинок помог раскрыть дело о гибели альпиниста
Слуцкий назвал последнего способного достойно вести диалог политика Запада
В ВТО связали рост цен с экспортными ограничениями
В ДНР ответили на слова Киссинджера о слабости России
Россиянам рассказали о неожиданной опасности надувных бассейнов
В Москве мужчина убил сожительницу во время примирения
Владелец преемника «Макдоналдса» раскрыл стоимость покупки сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.