Австрия сообщила об отсутствии каких-либо ограничений поставок газа из России

Глава Минэнерго Австрии Гевесслер сообщила о непрерывных поставках газа из России

Поставки российского газа идут в Австрию без каких-либо ограничений. Об этом сообщила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер в эфире телеканала ORF-2.

«В настоящее время у нас непрерывные газовые поставки из России. Мы заполняем наши газовые хранилища», — отметила глава Минэнерго. По ее мнению, правительство Австрии должно быть готово «к любым сценариям», ведь теперь «российской стороне больше нельзя доверять». «Больше не будет так, как раньше», — добавила министр об отсутствии доверия к Москве.

Гевесслер предпочла не отвечать на вопрос о предварительных контрактах с другими иностранными поставщиками газа, но упомянула Норвегию и страны Африки в качестве потенциальных будущих партнеров.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что правительство готово отобрать местное газохранилище «Хайдах» у российского «Газпрома» — страна уже создала юридические условия для передачи объекта другому поставщику в случае отказа компании заполнять его топливом. «По принципу "используй или потеряй" мы создали рамочные условия, чтобы форсировать тему энергетической безопасности к зиме», — добавил он.