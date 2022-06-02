Австрия приготовилась отобрать хранилище у «Газпрома»

Австрия подготовила юридические условия для лишения «Газпрома» местного газохранилища

Австрия приготовилась отобрать местное газохранилище в Хайдахе у российского «Газпрома» — страна уже создала юридические условия для передачи объекта другому поставщику в случае отказа компании заполнять его топливом, пишет РИА Новости со ссылкой на слова австрийского канцлера Карла Нехаммера.

Ранее глава страны пригрозил такой мерой президенту России Владимиру Путину во время телефонного разговора. «Для тех хранилищ, которые не используются, как хранилище в Хайдахе, которое принадлежит "Газпрому" и в данный момент действительно находится на уровне заполненности 0,0 процента, мы сейчас создали юридические предпосылки для его передачи в частно-правовом порядке, если "Газпром" это хранилище не использует», — заявил Нехаммер во время выступления перед Федеральным советом Австрии (верхняя палата парламента).