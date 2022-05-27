Канцлер Австрии выдвинул Путину ультиматум

Канцлер Австрии Нехаммер пригрозил Путину потерей «Газпромом» газохранилища в Хайдахе

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выдвинул ультиматум президенту России Владимиру Путину. Он пригрозил, что «Газпром» потеряет газохранилище в Хайдахе, если не будет заполнять его газом. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщает ТАСС.

По его словам, если российская компания не станет пользоваться хранилищем, то Вена передаст его для заполнения другим поставщикам энергии.

В свою очередь российский лидер, как сообщил Кремль, обещал соблюдать обязательства по поставкам газа в Австрию.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что российская спецоперация на Украине раскрыла Австрии «горькую правду» о зависимости от поставок российского газа. По информации издания, газовые хранилища страны в начале мая были заполнены лишь на 20 процентов — это самый низкий показатель в Европе. Согласно докладу Австрийского энергетического агентства, Вена сможет отказаться от российского газа только через пять лет, учитывая тот факт, что российский импорт составляет 80 процентов от общего.