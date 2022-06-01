Австрия заплатила России за газ по новой схеме

ТАСС: австрийская OMV заплатила за российский газ по новой схеме

Австрийская энергетическая компания OMV в мае заплатила России за газ в евро по новой схеме, пишет ТАСС со ссылкой на слова официального представителя концерна.

«Мы заплатили в мае в соответствии с новым способом оплаты. Никаких проблем при этом не было», — отметил представитель OMV, отвечая на запрос издания. Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что газовое эмбарго против России в рамках нового пакета санкций обсуждаться не будет.

Вместе с тем, Нехаммер выдвинул ультиматум президенту России Владимиру Путину. Он пригрозил, что «Газпром» потеряет газохранилище в Хайдахе, если не будет заполнять его газом. По его словам, если российская компания не станет пользоваться хранилищем, то Вена передаст его для заполнения другим поставщикам энергии.

Ранее 1 июня стало известно, что немецкие компании RWE и Uniper заявили, что в мае также провели платеж «Газпрому» в евро по новой схеме. В то же время в связи с неоплатой топлива в рублях российская компания полностью остановила поставку газа датской Ørsted и немецкой Shell Energy Europe Limited. Аналогичное решение было принято в отношении нидерландской Gasterra.