«Газпром» остановил поставки в Данию и Германию

«Газпром» остановил поставки газа датской Ørsted и немецкой Shell Energy Europe Limited

«Газпром» полностью остановил поставку газа датской Ørsted в связи с неоплатой в рублях, сообщила российская компания.

По состоянию на конец рабочего дня 31 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за поставки газа в апреле от Ørsted. В 2021 году «Газпром экспорт» поставил компании 1,97 миллиарда кубометров, что составило около 2/3 от общего объема потребления топлива в Дании.

Также «Газпром» полностью остановил поставку топлива компании немецкой Shell Energy Europe Limited. Контракт между «Газпром экспортом» и Shell Energy Europe Limited на поставку газа в Германию предусматривает объем до 1,2 миллиарда кубометров газа в год.

Ранее, 31 мая, «Газпром» полностью остановил поставку газа нидерландской Gasterra, потому что не получил платеж за поставки в апреле по новой схеме. Она была предложена президентом России Владимиром Путиным в конце марта и предполагает открытие покупателем двух счетов (в рублях и евро) в Газпромбанке.