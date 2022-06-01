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Немецкие компании расплатились с «Газпромом» в евро

Немецкие RWE и Uniper расплатились с «Газпромом» в евро

Фото: Fabian Strauch / dpa / Globallookpress.com

Немецкая энергокомпания RWE (крупнейший производитель электроэнергии в ФРГ) сообщила, что заплатила в мае по счету за поставки российского газа по новой системе. Платеж был в евро, пишет газета Handelsblatt.

Немецкая Uniper тоже заявила, что платит в евро в соответствии с новым механизмом оплаты, действует с соблюдением санкций и может по-прежнему гарантировать своевременное выполнение контракта. Платежи являются позитивным сигналом в связи с опасениями по поводу поставок российского топлива, отмечает издание.

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Ранее «Газпром» полностью остановил поставку газа датской Ørsted и немецкой Shell Energy Europe Limited в связи с неоплатой топлива в рублях. Аналогичное решение российская компания приняла в отношении нидерландской Gasterra.

«Газпром» не получил от нее платеж за поставки в апреле по новой схеме, которая предполагает открытие покупателем двух счетов (в рублях и евро) в Газпромбанке.

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Платон Щукин
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