Немецкие компании расплатились с «Газпромом» в евро

Немецкие RWE и Uniper расплатились с «Газпромом» в евро

Немецкая энергокомпания RWE (крупнейший производитель электроэнергии в ФРГ) сообщила, что заплатила в мае по счету за поставки российского газа по новой системе. Платеж был в евро, пишет газета Handelsblatt.

Немецкая Uniper тоже заявила, что платит в евро в соответствии с новым механизмом оплаты, действует с соблюдением санкций и может по-прежнему гарантировать своевременное выполнение контракта. Платежи являются позитивным сигналом в связи с опасениями по поводу поставок российского топлива, отмечает издание.

Ранее «Газпром» полностью остановил поставку газа датской Ørsted и немецкой Shell Energy Europe Limited в связи с неоплатой топлива в рублях. Аналогичное решение российская компания приняла в отношении нидерландской Gasterra.

«Газпром» не получил от нее платеж за поставки в апреле по новой схеме, которая предполагает открытие покупателем двух счетов (в рублях и евро) в Газпромбанке.