Австрия исключила появление газового эмбарго в новом пакете санкций против РФ

Канцлер Австрии исключил появление газового эмбарго в новом пакете антироссийских санкций

Европейский Союз не будет обсуждать введение газового эмбарго в рамках следующего пакета санкций против России, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер на саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе. Его слова передает Reuters.

«Газовое эмбарго не будет предметом обсуждения, Олаф Шольц (канцлер Германии — прим. «Ленты.ру») также ясно дал понять это», — подчеркнул Нехаммер.

Глава Австрии исключил появление запрета на импорт российского газа в новом пакете санкций из-за невозможности быстро компенсировать его отсутствие. «Российскую нефть гораздо легче компенсировать. Газ — это совсем другое», — сказал Нехаммер, комментируя недавнее решение блока частично запретить закупки нефти в России.

Спустя почти месяц переговоров лидеры европейских стран наконец смогли утвердить шестой пакет санкций против России в связи с происходящим на Украине. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что запрет коснется двух третей объема импортируемой из России нефти. При этом поступающая по трубопроводному транспорту в Европу нефть в шестой пакет санкций включена не будет.