Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Австрия исключила появление газового эмбарго в новом пакете санкций против РФ

Канцлер Австрии исключил появление газового эмбарго в новом пакете антироссийских санкций

Фото: Leonhard Foeger / РИА Новости

Европейский Союз не будет обсуждать введение газового эмбарго в рамках следующего пакета санкций против России, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер на саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе. Его слова передает Reuters.

«Газовое эмбарго не будет предметом обсуждения, Олаф Шольц (канцлер Германии — прим. «Ленты.ру») также ясно дал понять это», — подчеркнул Нехаммер.

Глава Австрии исключил появление запрета на импорт российского газа в новом пакете санкций из-за невозможности быстро компенсировать его отсутствие. «Российскую нефть гораздо легче компенсировать. Газ — это совсем другое», — сказал Нехаммер, комментируя недавнее решение блока частично запретить закупки нефти в России.

Материалы по теме:
На санкционных дрожжах. Российский рубль рекордно укрепился к доллару. Почему это произошло и ждать ли роста валюты?
На санкционных дрожжах.Российский рубль рекордно укрепился к доллару. Почему это произошло и ждать ли роста валюты?
21 мая 2022
ЕС решил частично запретить импорт нефти из России. Что входит в шестой пакет антироссийских санкций?
ЕС решил частично запретить импорт нефти из России.Что входит в шестой пакет антироссийских санкций?
Сегодня

Спустя почти месяц переговоров лидеры европейских стран наконец смогли утвердить шестой пакет санкций против России в связи с происходящим на Украине. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что запрет коснется двух третей объема импортируемой из России нефти. При этом поступающая по трубопроводному транспорту в Европу нефть в шестой пакет санкций включена не будет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Российские военные получили 11,5 года тюрьмы на Украине
Европейская страна добилась отсрочки запрета на импорт российской нефти
Муж предпочел друга жене и лег с ним в постель
Минздрав оценил ситуацию с поставками зарубежных лекарств в Россию
Минобороны показало кадры работы систем залпового огня «Град»
«Яндекс.Еда» и Delivery Club прокомментировали сообщения о новых утечках данных
Москвичи начали фотографироваться на фоне снятых вывесок «Макдоналдса»
Страны Европы поделили на три группы по отношению к газу из России
Известный коллекционер пропал в Москве
Родственница пришла на свадьбу в подвенечном платье и нарвалась на критику
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.