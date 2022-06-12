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Кремль заявил о бережном отношении к оставшимся в стране иностранным компаниям

Песков: власти бережно относятся к иностранным компаниям, которые остались в России

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Российские власти бережно относятся к иностранным предпринимателям, которые не уходят из страны несмотря на внешнее давление, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

По его словам, многие европейские и американские компании «вынуждены сейчас пережидать», но в дальнейшем намерены вернуться на российский рынок, причем некоторые уже заявили, что возобновят свою деятельность при первой же возможности.

«Таких бизнесменов много, таких компаний много, и мы будем к ним так относиться, мы будем создавать им благоприятные условия в будущем», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин заявил, что ушедшие с российского рынка немецкие компании сигнализируют о готовности вернуться в случае нормализации ситуации в мире. Он добавил, что российская сторона не намерена препятствовать их возможному возвращению.

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Варвара Кошечкина
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