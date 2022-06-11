В МИД РФ оценили возможность возвращения немецких компаний на российский рынок

В МИД РФ оценили потери немецкого бизнеса в условиях санкций в десятки миллиардов евро

Директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел (МИД) РФ Олег Тяпкин заявил, что ушедшие с российского рынка немецкие компании сигнализируют о готовности вернуться в случае нормализации ситуации в мире. Об этом сообщает «Интерфакс».

Тяпкин добавил, что российская сторона не намерена препятствовать их возможному возвращению. По его словам, немецкий бизнес десятилетиями получал существенную выгоду от работы в России и сотрудничества с российскими партнерами, а в условиях санкций несет большие убытки. Так, дипломат оценил потери Берлина в десятки миллиардов евро.

Точное количество ушедших с рынка компаний станет известно в ближайшие месяцы, считает Тяпкин.

Ранее сообщалось, что британская экономика в последующие девять лет потеряет 6,2 миллиарда фунтов стерлингов из-за санкций против России. При этом самый большой ущерб ожидался от запрета на поставки автомобилей Bentley, Aston Martin и сумок Burberry.