Названы последствия теракта в Бердянске

МВД Бердянска: в результате подрыва подстанции ряд районов остались без электричества

Несколько районов Бердянска остались без электричества в результате подрыва подстанции утром воскресенья, 12 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника регионального управления МВД Алексея Селиванова.

Уточняется, что раненых или погибших в результате взрыва нет. Селиванов подчеркнул, что теракты в Мелитополе и Бердянске направлены против мирных граждан, пострадали они, а не чиновники или военные.

О серии взрывов в Бердянске стало известно утром в воскресенье, 12 июня. Позднее причиной произошедшего назвали короткое замыкание на трансформаторной подстанции.

Также сообщалось о взрыве устройства неизвестного происхождения около здания ГУ МВД в Мелитополе. По данным МВД, неизвестные прикрепили устройство к мусорному баку возле помещения ведомства. Известно, что мощность взорванного предмета составила около 700-800 граммов в тротиловом эквиваленте.