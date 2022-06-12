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В Сербии рассказали о роли России в решении национальных вопросов

Глава МВД Вулин: Сербия с XIX века решала национальные вопросы вместе с Россией

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин рассказал о роли России в решении национальных вопросов. Об этом сообщает издание «Вечерне новости».

«С XIX века до сегодняшнего дня сербы не могли решить ни одного ключевого национального вопроса без активного и часто для России очень дорогого участия», — отметил он. По его словам, некоторые пытались решить сербские национальные вопросы, «отрекаясь от россиян». Он подчеркнул, что в таких случаях каждый раз сербы в итоге «признавали крах такой политики».

Глава МВД добавил, что сербы после каждого отречения от России снова обращались за помощью и поддержкой «к славянскому царству».

Ранее президент Сербии Александр Вучич оценил потери страны из-за западных санкций против нефти из России. По его словам, Сербия теряет 600 миллионов долларов в год. «Мы должны вложить дополнительные деньги в газ. В пятницу подписывают газовое соглашение», — заявил он.

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Марина Совина
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