Горящая веревка отлетела в зрителей во время огненного мероприятия под Воронежем

На представлении под Воронежем в людей отлетела горящая веревка, пострадали пять человек

На огненном представлении в Каширском районе Воронежской области пострадали пять человек. Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя департамента здравоохранения региона.

По его данным, медики оказали помощь пяти людям, которые пострадали под Воронежем во время представления. В их числе оказался один ребенок. Его госпитализировали в местную больницу с ожогами, состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее в полиции также сообщали, что еще 11 июня в российском регионе во время праздничных мероприятий пострадали два человека. В правоохранительных органах заявили о начатой проверке. Предполагается, что во время огненного представления в зрителей отлетела горящая веревка.

В апреле также стало известно, что в Миасс, расположенном в Челябинской области, россиянин во время несогласованного представления показывал трюк с огнем и неожиданно бросил горящую шину в зрителя. Произошедшее попало на видео. В итоге пострадавшей женщине потребовалась помощь врачей, ее госпитализировали с разными травмами.

В декабре 2021 года красноярские школьники сожгли баню и дом своего преподавателя ради видео в TikTok. Учитель физики в итоге не пострадал, однако его дом спасти не смогли.