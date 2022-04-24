Россиянин показал трюк с огнем и бросил горящую шину в зрителя

В Миассе на несогласованном огненном представлении пострадала женщина из-за горящей шины

В Миасс Челябинской области россиянин во время несогласованного представления показывал трюк с огнем и неожиданно бросил горящую шину в зрителя. Произошедшее попало на видео. Его в воскресенье, 24 апреля, публикует Baza в своем Telegram-канале.

На записи видно мужчину, стоящего на холме и выполняющего трюк с огненной цепью. Он быстро поворачивается и перебрасывает огонь через себя. Люди, которые стоят вблизи, поддерживают его, однако в какой-то момент россиянин не справляется с трюком, и подожженный предмет отлетает в зрителей.

Позже оказалось, что это была горящая шина, которая попала в местную жительницу. На кадрах также видно, как зрители разбегаются в стороны. В итоге пострадавшей женщине потребовалась помощь врачей, ее госпитализировали с разными травмами. О состоянии россиянки пока ничего неизвестно.

По данным KP.RU, после этого мужчину никто не видел. Предполагается, что он скрылся с места происшествия. Полицейские начали выяснять причины произошедшего, расследование продолжается.

В декабре 2021 года стало известно, что красноярские школьники сожгли баню и дом своего преподавателя ради видео в TikTok. Учитель физики в итоге не пострадал, однако его дом спасти не смогли.