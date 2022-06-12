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Турция заявила о невозможности доверять Западу

Президент Турции Эрдоган заявил, что политике Запада нельзя доверять

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Западу нельзя доверять, особенно в том, что касается политики. Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщает ТАСС.

По его словам, на вопрос, зачем нужно было создавать американские базы, Греция отвечает, что «против России». «А что вы сделали для Украины против России? Их слова полны лжи», — сказал турецкий лидер.

1 июня Эрдоган уже сообщал об отсутствии доверия к представителям Запада. Тогда он говорил, что Турция до сих пор не получила каких-либо конкретных предложений по проработке возражений и обеспокоенности Анкары касательно вступления Швеции и Финляндии в состав альянса НАТО.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция будет готова одобрить вступление Хельсинки и Стокгольма в Североатлантический альянс, если страны предпримут шаги по выполнению условий, которые ранее были поставлены турецкой стороной. В противном случае их старания не изменят позицию Анкары.

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Варвара Кошечкина
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