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Эрдоган заявил об отсутствии доверия к представителям Запада

Эрдоган заявил, что Турция не получила предложений по проблеме Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: Murat Cetinmuhurdar / Reuters

Турция до сих пор не получила каких-либо конкретных предложений по проработке возражений и обеспокоенности Анкары касательно вступления Швеции и Финляндии в состав альянса НАТО. Об этом заявил президент страны Раджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте, сообщает ТАСС.

«Мы открыто заявили, что выступаем против членства двух этих стран в НАТО из-за поддержки террористической организации Рабочей партии Курдистана и ее ответвлений. НАТО — это организация безопасности, а не организация по поддержке террористических организаций. Они защищают эти террористические организации вместе с полицией Швеции, Финляндии, Германии, Франции и Нидерландов», — резюмировал Эрдоган.

Он отметил отсутствие доверия Анкары к заявлениям представителей стран Запада, которые к тому же не закреплены в официальных документах и письмах.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция будет готова одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО, если страны предпримут шаги по выполнению условий, которые ранее были поставлены турецкой стороной. В противном случае их старания не изменят позицию Анкары.

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Дмитрий Сотак
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