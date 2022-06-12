Раскрыта новая тактика ВСУ в Донбассе с применением отрядов теробороны

Военный эксперт Баранец объяснил использование бойцов теробороны украинскими военными

Украинские военные используют отряды территориальной обороны для прикрытия собственного отступления. На такую тактику ВСУ указал полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец в беседе с URA.RU.

Он раскрыл, что таким образом кадровые военные пытаются сохранить опытных солдат. Кроме того, военнослужащие называют бойцов теробороны «мясом» из-за больших потерь среди них.

11 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий отправлять военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны в зону боевых действий. До этого бойцы теробороны могли выполнять задачи лишь в пределах закрепленной за ними территориальной общины, теперь же им позволили действовать на всей территории Украины.

Военный эксперт Виктор Литовкин указал, что тероборона должна представлять собой запасные подразделения. «Сейчас они окажутся в незнакомом районе, без подготовки, без экипажа», — констатировал он. Эксперт подчеркнул, что боеготовность этих формирований скорее условна. По его словам, в нынешних военных условиях и без соответствующих тренировок служащим будет тяжело. Кроме того, данный указ свидетельствует о том, что у Украины заканчивается боеспособный резерв.