Взрыв в Бердянске признали терактом

МВД Запорожья признало взрыв на подстанции в Бердянске терактом

Взрыв, произошедший утром в Бердянске, признан терактом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя начальника регионального управления МВД Алексея Селиванова.

«Взрывы в Бердянске оказались терактом. По результатам работы следственной группы на месте пожара трансформаторной подстанции были выявлены следы применения взрывчатых веществ и зажигательных материалов. Это прямо указывает на террористический характер произошедшего», — сообщил Селиванов.

Он подчеркнул, что теракты в Мелитополе и Бердянске направлены против мирных граждан, пострадали они, а не чиновники или военные.

Уточняется, что в результате взрыва несколько районов города остались без электричества. Раненых или погибших нет.

О серии взрывов в Бердянске стало известно утром в воскресенье, 12 июня. Позднее причиной произошедшего назвали короткое замыкание на трансформаторной подстанции.

Также сообщалось о взрыве устройства неизвестного происхождения около здания ГУ МВД в Мелитополе. По данным МВД, неизвестные прикрепили устройство к мусорному баку возле помещения ведомства. Известно, что мощность взорванного предмета составила около 700-800 граммов в тротиловом эквиваленте.