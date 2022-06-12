Появилось видео лучших моментов UFC 275

В сети появилось видео лучших моментов турнира UFC 275 в Сингапуре

В сети появилось видео лучших моментов турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сингапуре. Ролик доступен в паблике организации во «ВКонтакте».

В главном поединке вечера Иржи Прохазка одержал победу над Гловерой Тейшерой, применив удушающий прием в пятом раунде. Таким образом, 29-летний чех лишил бразильца титула чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Киргизской чемпионке UFC Валентине Шевченко удалось в седьмой раз зищитить титул. Она победила бразильянку Тайлу Сантос раздельным решением судей.

Экс-чемпионка UFC Вэйли Чжан оказалась сильнее Йоанны Йенджейчик из Польши. Последняя объявила о завершении карьеры после поражения.

Также в рамках основного карда победы над Андре Фиальо добился Джейк Мэттьюс. Рамазан Эмеев потерпел поражение от Джека Делла Маддалены.