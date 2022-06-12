МИД заявил о попытке США скрыть свою деятельность на постсоветском пространстве

Захарова заявила, что США пытаются скрыть свою деятельность на постсоветском пространстве

США все еще пытаются скрыть свою деятельность на постсоветском пространстве. Об этом в воскресенье, 12 июня, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

Дипломат указала на то, что пояснения Вашингтона о том, что США занимаются сбором биоматериала и мониторингом эпидобстановки, лишь подкрепляют и усиливают опасения России. По этой причине, заявила Захарова, американские военные не должны содействовать здравоохранению на постсоветском пространстве.

Захарова указала, что США «по очевидным причинам» предпочитают умалчивать о работах, проводимых ими в постсоветских странах. Утверждения, что активность Пентагона фокусируется только на вопросах здравоохранения, не является действительностью, считает официальный представитель МИД России.

В пример биологической активности США дипломат привела факты, «вскрывшиеся на Украине», а также их грузинскую деятельность в Исследовательском центре общественного здравоохранения имени Лугара. Там, как отмечается, на постоянной основе работает Управление медицинских исследований сухопутных войск США — Грузия. Деятельность этого центра, заявила Захарова, «вызывает серьезные вопросы на предмет соблюдения США обязательств по КБТО». Россия неоднократно сообщала, что на этом объекте проводятся исследования по применению насекомых в качестве разносчиков особо опасных биологических агентов.

В заключение Захарова сказала, что работа российских специалистов в медико-биологической сфере носит только мирный характер. Кроме того, вся деятельность проводится в соответствии со всеми обязательствами по КБТО.

Ранее в июне США признали, что последние 20 лет поддерживали 46 гражданских лабораторий, организаций здравоохранения и центров диагностики заболеваний на Украине в целях повышения биологической безопасности в стране. США также работали над повышением «эффективности эпиднадзора людей и животных».