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США признались в поддержке биологических лабораторий Украины

Пентагон сообщил, что США поддерживали биологические лаборатории на Украине

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

США признают, что последние 20 лет они оказывали поддержку 46 гражданским лабораториям, учреждениям здравоохранения и центрам диагностики заболеваний на Украине в целях повышения биологической безопасности в стране. Об этом сообщается в распространенном релизе Пентагона, передает РИА Новости.

Как сообщается в документе, США также работали над повышением «эффективности эпиднадзора людей и животных». По заверению Пентагона, сотрудничество было открытым, с соблюдением норм украинского и американского законодательств, а также международного права.

Кроме того к совместной работе подключались международные организации, в том числе, ВОЗ. В США подчеркнули, что Украина не реализовывала ядерной, химической или биологических военных программ. Ее лаборатории полностью соответствовали гражданским стандартам.

«США в рамках международного сотрудничества также работали над устранением других биологических угроз на территории бывшего Советского Союза. Были привлечены эксперты в области биологии, биозащиты, общественного здравоохранения и смежных областей со всего правительства США», — говорится в документе.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время своего выступления на заседании Совета Безопасности заявил, что Россия инициирует в ООН международное расследование военно-биологической деятельности на Украине.

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Николай Чигасов
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