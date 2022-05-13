Россия начнет международное расследование биологической деятельности на Украине

Небензя заявил, что РФ расследует военно-биологическую деятельность на Украине через ООН

Россия инициирует в ООН расследование военно-биологической деятельности на Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время своего выступления на заседании Совета Безопасности, посвященном биолабораториям США на Украине. Его слова цитирует РИА Новости.

По словам дипломата, российская сторона уже накопила «значительный объем материалов, прямо указывающих на нарушение США» Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). «Мы продолжаем эти материалы собирать и анализировать», — добавил Небензя.

По его словам, Вашингтон «отказывается от какой-либо конструктивной дискуссии по этой теме» и умышленно блокирует попытки России укрепить режим КБТО формами отчетности о военно-биологических исследованиях государств.

При этом Небензя заверил, что Россия продолжает получать «крайне тревожные документальные свидетельства того, что Минобороны США напрямую вовлечено в реализацию» опасных проектов в биологической сфере на Украине. Дипломат заявил, что это обстоятельство вынуждает Россию прибегнуть к механизмам статей 5 и 6 КБТО.

Эти статьи предусматривают для членов ООН возможность предоставить в Совет Безопасности свидетельства запрещенных химико-биологических военных исследований для инициации расследования.

Заседание Совета Безопасности ООН по теме биолабораторий США на Украине было созвано по инициативе Российской Федерации. Об организации слушаний заявил 12 мая заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.