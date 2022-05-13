Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия начнет международное расследование биологической деятельности на Украине

Небензя заявил, что РФ расследует военно-биологическую деятельность на Украине через ООН
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Россия инициирует в ООН расследование военно-биологической деятельности на Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время своего выступления на заседании Совета Безопасности, посвященном биолабораториям США на Украине. Его слова цитирует РИА Новости.

По словам дипломата, российская сторона уже накопила «значительный объем материалов, прямо указывающих на нарушение США» Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). «Мы продолжаем эти материалы собирать и анализировать», — добавил Небензя.

Материалы по теме:
«Дела обстоят хреново» Байден винит Путина в бедах США. Почему все меньше американцев ему верят?
«Дела обстоят хреново»Байден винит Путина в бедах США. Почему все меньше американцев ему верят?
3 мая 2022
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз. Какую роль в этом играют США?
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз.Какую роль в этом играют США?
18 апреля 2022
Антирусское настроение. Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
Антирусское настроение.Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
12 мая 2022

По его словам, Вашингтон «отказывается от какой-либо конструктивной дискуссии по этой теме» и умышленно блокирует попытки России укрепить режим КБТО формами отчетности о военно-биологических исследованиях государств.

При этом Небензя заверил, что Россия продолжает получать «крайне тревожные документальные свидетельства того, что Минобороны США напрямую вовлечено в реализацию» опасных проектов в биологической сфере на Украине. Дипломат заявил, что это обстоятельство вынуждает Россию прибегнуть к механизмам статей 5 и 6 КБТО.

Эти статьи предусматривают для членов ООН возможность предоставить в Совет Безопасности свидетельства запрещенных химико-биологических военных исследований для инициации расследования.

Заседание Совета Безопасности ООН по теме биолабораторий США на Украине было созвано по инициативе Российской Федерации. Об организации слушаний заявил 12 мая заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Шеф Пентагона провел переговоры с Шойгу
Командир иностранного батальона рассказал о потерях на Украине
Российский стилист перечислила необходимую в гардеробе обувь на лето
Названы лидеры по росту цен на жилье среди районов Москвы
Российская подлодка пробила лед торпедой
Создатель GTA избавился от дома в Калифорнии
Дерматолог назвала смертельную опасность мозолей
Редчайшая двухголовая змея дожила до 17 лет вопреки прогнозам ветеринаров
Европа столкнулась с нехваткой бензина
FIA определилась с наказанием показавшему скандальный жест российскому гонщику
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.