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Спорт

Российская теннисистка победила шестую ракетку мира и выиграла турнир WTA

Российская теннисистка Александрова победила Соболенко и выиграла турнир WTA

Фото: Juan Medina / Reuters

Россиянка Екатерина Александрова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в голландском Хертогенбосхе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в воскресенье, 12 июня, и продлилась два сета. В финале соревнований спортсменка обыграла шестую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии со счетом 7:5, 6:0. Сама россиянка занимает 30-ю позицию в рейтинге WTA.

Игра продлилась 1 час и 18 минут. Александрова пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

Таким образом, российская спортсменка выиграла второй титул на турнирах WTA в карьере. За победу в Нидерландах 27-летняя россиянка заработает больше 26 тысяч евро.

Алексей Гусев
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