Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Французские министры оказались под угрозой увольнения

Министры Франции оказались под угрозой увольнения после первого тура выборов в парламент

Фото: Reuters

Несколько членов правительства Франции, баллотирующихся на парламентских выборах, оказались под угрозой увольнения после обнародования первых результатов голосования в первом туре, прошедшего в воскресенье, 12 июня. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел (МВД) Франции.

В выборах принимают участие более половины членов правительства: 14 министров и премьер-министр Элизабет Борн. Президент Эмманюэль Макрон предупреждал, что проигравшие в избирательных округах не смогут оставаться в составе кабмина.

Несмотря на то, что премьер-министр Борн заняла первое место в своем округе в департаменте Кальвадос, ей не удалось добиться достаточного отрыва от оппонента из левой коалиции «Новый народный экологический и социальный союз» (NUPES) Ноэ Гошара. Борн поддержали 34,3 процента избирателей, а за Гошара проголосовали 24,5 процента.

Материалы по теме:
«Конфронтация погубит всех» Макрон встретился с Путиным и Зеленским. Чем закончатся переговоры президентов по Украине?
«Конфронтация погубит всех»Макрон встретился с Путиным и Зеленским. Чем закончатся переговоры президентов по Украине?
9 февраля 2022
«Не спишь? Наберу?» Макрон теряет шансы победить на президентских выборах. Кто теперь будет звонить Путину из Парижа?
«Не спишь? Наберу?»Макрон теряет шансы победить на президентских выборах. Кто теперь будет звонить Путину из Парижа?
10 апреля 2022
Слишком много амбиций. Макрон намерен стать новым лидером Европы. Как президенту Франции поможет кризис на Украине?
Слишком много амбиций.Макрон намерен стать новым лидером Европы. Как президенту Франции поможет кризис на Украине?
18 февраля 2022

Неясно также, кому отойдут голоса занявшего третье место в данном округе Жан-Филиппа Руа (21,7 процента), баллотировавшегося от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Сама Ле Пен после завершения голосования призвала сторонников не голосовать во втором туре, если придется выбирать между представителями коалиции Макрона «Вперед!» и союза левых.

Коалиция действующего президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» победила в первом туре парламентских выборов республике, обогнав левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона на 0,1 процент голосов после подсчета 100 процентов бюллетеней. Коалиция главы государства заручилась поддержкой 25,71 процента избирателей, в то время как за союз Меланшона проголосовали 25,61 процента французов. Третье место по числу голосов заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» с 18,7 процента, на четвертом — партия «Республиканцы» (10,4 процента). Представители партии Эрика Земмура «Реконкиста» оказались на пятом месте (4,2 процента) и не прошли во второй тур.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Коалиция Макрона победила на выборах с минимальным отрывом
Французские министры оказались под угрозой увольнения
Боррель высказался о необходимости продолжения диалога с Россией
Германия решила помочь в вывозе украинского зерна по железной дороге
В США назвали виновного в обмане России про нерасширение НАТО
В Венесуэле выявили первый случай заражения оспой обезьян
Москвичи обсудили ассортимент «Бутербродной» в центре города
В России оценили вероятность лабораторного происхождения коронавируса
Бывший депутат Рады заявил о скорой капитуляции Запада по вопросу Украины
Чехия раскритиковала подход Макрона в отношении России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.