В Чехии сообщили о пользе западных санкций для России

Экономист Швигликова: санкции Запада принесут РФ доход благодаря высоким ценам на топливо

Экономист Илона Швигликова сообщила о пользе западных санкций для России. Об этом она написала в своей колонке для чешского издания Časopis argument.

По ее мнению, Москву порадует сложившаяся ситуация на рынке энергоносителей, поскольку она сможет получать дополнительные доходы благодаря высоким ценам на топливо. Эксперт заявила, что введенное Европейским союзом (ЕС) эмбарго на российскую нефть сильно влияет на ситуацию в самом ЕС. Она уверена, что Москва «без труда» сможет найти альтернативные рынки.

Швигликова считает, что своими действиями Евросоюз сам повышает для себя цену на нефть. Она добавила, что у ЕС не очень большие запасы сырьевых ресурсов, а его страны зависят их поставок.

Экономист подчеркнула, что Европе придется думать о новых поставках и страдать от перебоев, в то время как Москва будет радоваться высоким ценам на нефть. «Думать, что такая политика сломит Российскую Федерацию, абсурдно, и, скорее всего, она лишь приведет к очередным экономическим трудностям в ЕС», — отметила она.

ЕС одобрил шестой пакет антироссийских санкций 3 июня. Ограничительные меры предполагают, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, а от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. В связи с этим заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков предположил, что цены на нефть в ближайшие месяцы продолжат расти и побьют исторические рекорды.