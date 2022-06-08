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Ценам на нефть предрекли исторические рекорды

Аналитик Юрий Рыков предсказал рост цен на нефть выше исторического максимума

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Цены на нефть в ближайшие месяцы продолжат расти. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. По его мнению, стоимость черного золота побьет исторический рекорд марки Brent 2008 года в 143 доллара за баррель.

У меня такое чувство, что мы перешагнем

Юрий Рыковзаведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов

«После того как эмбарго на нефть вступит в полную силу, мы почувствуем повышение цен. До какой величины — сейчас сказать трудно, но это будет существенно. Все дальше будет зависеть от того, каким образом будут преодолевать этот вопрос. Уже известны механизмы, как дальше можно нашу нефть продавать. Например, путем смешивания, как компания Shell уже месяц назад делала, — смешивать нашу нефть с другой, чтобы она уже переставала считаться российской, либо приписывать ей другую юрисдикцию, либо каким-то образом реэкспортировать», — объяснил аналитик.

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По словам специалиста, после вступления в силу нефтяного эмбарго, введенного Европейским союзом в рамках шестого пакета антироссийских санкций из-за начала специальной военной операции на Украине, произойдет скачок цен. Снижение стоимости нефти зависит от разных обстоятельств и не будет быстрым, уверен Рыков.

«Основной фактор — налаживание цепочек поставок, которые будут сейчас обрублены. Когда наладится обратно этот процесс, это приведет к тому, что цена на нефть стабилизируется. Второе — это успехи в проведении зеленой повестки. Если дальше будет развиваться тренд на возобновляемые источники энергии, а в отношении нефти речь идет о переходе транспорта на электрическое топливо, то это будет наиболее сильный фактор. Но, несмотря на большие успехи этого направления, подавляющего влияния транспортный сектор пока не испытывает. Но это не произойдет в ближайшей перспективе», — заключил он.

8 июня стоимость августовских фьючерсов на поставки нефти Brent достигала 122 долларов за баррель, передает ТАСС. Такие показатели были зафиксированы впервые с 24 марта 2022 года.

3 июня Евросоюз одобрил шестой пакет антироссийских санкций, который включает в себя частичный отказ от закупок нефти у России. Ограничительные меры предполагают, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.

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Мария Сметанина
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