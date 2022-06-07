Нефти предсказали подорожание до 140 долларов за баррель

Аналитики Goldman Sachs предсказали подорожание нефти до 140 долларов за баррель

Аналитики Goldman Sachs предсказали подорожание нефти марки Brent до 140 долларов за баррель в третьем квартале нынешнего года, пишет Bloomberg.

Средняя цена в ближайшие 12 месяцев составит 135 долларов за баррель, считают финансисты. По сравнению с предыдущей версией прогноза от Goldman Sachs предполагаемые цены повышены на 10 долларов за баррель.

По мнению аналитиков, сейчас на мировом рынке нефти наблюдается дисбаланс спроса и предложения. Для нормализации ситуации необходимо дальнейшее снижение спроса, в основном из-за сокращения мировой экономики, и одновременное наращивание добычи.

В настоящее время мировые запасы нефти находятся на уровне 75 миллионов баррелей ниже ожидаемого. В частности, в России добыча сократилась меньше, чем предполагали участники рынка. Однако тенденция по снижению добычи сохранится, утверждают авторы.

На момент публикации стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE равнялась 119,3 доллара за баррель. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составило 0,16 процента.