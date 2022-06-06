Российской нефтью стали торговать неожиданным образом

Bloomberg обратило внимание на необычную перегрузку российской нефти в открытом море

Трейдеры, торгующие российской нефтью, стали прибегать к неожиданным методам для продажи товара новым клиентам на фоне отказа европейских покупателей от сотрудничества, обратило внимание Bloomberg.

В конце мая был зафиксирован эпизод перегрузки нефти с танкера Zhen I на супертанкер Lauren II в водах Атлантического океана, почти в 500 километрах к Западу от острова Мадейра. Грузы часто перемещают на более крупные суда, однако здесь необычно место погрузки: чаще всего она проходит неподалеку от берега, в более спокойных водах, чтобы снизить риски разлива нефти. Теперь же груз впервые был передан в открытом море.

Zhen I уже вернулся в Балтийское море и ожидает следующей погрузки в середине июня. Lauren II находится в Атлантическом океане, где, вероятно, ждет передачи еще одного груза: на танкер подобного размера можно загрузить в три раза больше нефти, чем помещается на такие суда, как Zhen I. Перевозить нефть на очень длинные дистанции таким образом более выгодно с экономической точки зрения.

Европейские ограничения на покупку российской нефти пока не вступили в силу, но некоторые клиенты сами принимают решение отказаться от нее. Из-за этого серьезные объемы приходится перевозить на значительные расстояния, в частности в Индию, и, когда эмбарго начнет действовать, туда, вероятно, будет направляться еще больше танкеров.

При этом частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в стране, закупая со скидкой нефть в России, уже стали поставлять на мировой рынок продукты с добавлением российского топлива, скрывая их происхождение. Так, в апреле одна из индийский компаний зафрахтовала в местном порту танкер для перевозки сырья без запланированного пункта назначения и в мае выгрузила топливо в Нью-Йорке.

Суда с неизвестным пунктом назначения все активнее используют при торговле российской нефтью уже не один месяц. Нефть везут в море, где перегружают на другие танкеры, смешивая с сырьем иного происхождения. На рынке уже появились новые сорта нефтепродуктов, называемых туркменская смесь или латвийская смесь — и все понимают, что они содержат в себе значительное количество российской нефти, указывают специалисты.