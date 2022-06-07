Рост цен на нефть оказался максимальным за полвека

Всемирный банк: за последние два года цены на нефть выросли на 350 процентов

За последние два года цены на нефть в мире подскочили, и это оказалось максимальным ростом за полвека. Об этом говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) «Перспективы развития мировой экономики».

Авторы работы подчеркнули, что цены подскочили на 350 процентов с минимальных показателей за период пандемии, (апрель 2020 года - апрель 2022 года) — это оказалось максимумом за любой эквивалентный двухлетний период с 1973 года. Что касается цен на другие энергоресурсы: уголь и природный газ, то они достигли исторических максимумов. При этом в ВБ считают, что поскольку рост цен «имеет широких охват и коснулся всех видов топлива, сейчас стало меньше возможностей для замещения более дешевыми альтернативами ископаемому топливу, чем в прошлом».

По прогнозам аналитиков Goldman Sachs, в третьем квартале 2022 года стоимость нефти вырастет до 140 долларов за баррель. Средняя цена в ближайшие 12 месяцев составит 135 долларов за баррель, считают финансисты. Говоря о ситуации на рынке, глава Chevron Марк Вирт признал, что ослабление ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, вызвало «очень мощный» мировой спрос на нефть.