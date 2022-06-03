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Спрос на нефть в мире назвали «очень мощным»

Гендиректор Chevron Вирт назвал мировой спрос на нефть заметно опережающим предложение

Фото: Nick Oxford / Reuters

Генеральный директор американской энергетической компании Chevron Марк Вирт высказался о ситуации на нефтяном рынке в мире. Об этом он рассказал в эфире Bloomberg TV.

Вирт заявил, что ослабление ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, вызвало «очень мощный» мировой спрос на нефть. Глава компании назвал его заметно опережающим предложение на топливо.

«Международные авиаперевозки достигли своего пика с начала пандемии, и существует много других сигналов, указывающих на то, что спрос очень велик. И спрос в нашей отрасли, как правило, растет быстрее предложения. Мы наблюдали такое явление в 2020 году — то же самое происходит и на сегодняшний день», — рассказал гендиректор Chevron.

Ранее мировым ценам на нефть предсказали рост выше 150 долларов за баррель. С таким прогнозом выступил Bank of America. Предполагается, что подобная стоимость станет рекордной, поскольку актуальный исторический максимум составляет 147,5 доллара за баррель.

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Марина Совина
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