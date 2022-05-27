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Экономика

Мировым ценам на нефть предсказали рост выше 150 долларов за баррель

Bank of America предсказал рост цен на Brent выше $150 при сокращении экспорта из РФ

Фото: Todd Korol / Reuters

Bank of America предсказал резкий скачок мировых цен на нефть марки Brent до уровня значительно выше 150 долларов за баррель в случае резкого сокращения российского экспорта, пишет Reuters со ссылкой на исследование организации. Такие цены станут рекордными — актуальный исторический максимум составляет 147,5 доллара за баррель.

Однако, если поставки российского топлива не сократятся, а Евросоюз откажется от введения нефтяного эмбарго, стоимость Brent может быть ниже: в среднем 104,48 доллара за баррель в 2022 году и 100 долларов за баррель в 2023 году.

Brent от TradingView

Аналитики также отметили, что из-за стремительного роста цен на топливо на фоне дефицита предложения спрос на нефть в этом году снизился на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Специалисты отмечают, что спрос будет восстановлен, если добыча нефти в России сохранится на уровне около 10 миллионов баррелей в день, а поставки Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) увеличатся.

К росту добычи ОПЕК уже призвали министры энергетики стран «Большой семерки», также обеспокоенные актуальным ростом цен. 27 мая фьючерсы с поставкой в июле торгуются на уровне 119 долларов за баррель.

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Платон Щукин
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