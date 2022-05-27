Мировым ценам на нефть предсказали рост выше 150 долларов за баррель
Bank of America предсказал резкий скачок мировых цен на нефть марки Brent до уровня значительно выше 150 долларов за баррель в случае резкого сокращения российского экспорта, пишет Reuters со ссылкой на исследование организации. Такие цены станут рекордными — актуальный исторический максимум составляет 147,5 доллара за баррель.
Однако, если поставки российского топлива не сократятся, а Евросоюз откажется от введения нефтяного эмбарго, стоимость Brent может быть ниже: в среднем 104,48 доллара за баррель в 2022 году и 100 долларов за баррель в 2023 году.
Аналитики также отметили, что из-за стремительного роста цен на топливо на фоне дефицита предложения спрос на нефть в этом году снизился на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Специалисты отмечают, что спрос будет восстановлен, если добыча нефти в России сохранится на уровне около 10 миллионов баррелей в день, а поставки Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) увеличатся.
К росту добычи ОПЕК уже призвали министры энергетики стран «Большой семерки», также обеспокоенные актуальным ростом цен. 27 мая фьючерсы с поставкой в июле торгуются на уровне 119 долларов за баррель.