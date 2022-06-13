В Запорожье заявили о смене тактики украинскими спецслужбами

Член ВГА Запорожья Рогов: спецслужбы Украины сменили тактику и перешли к терактам

Спецслужбы Украины сменили тактику в Запорожской области, перейдя от ракетных обстрелов к запугиванию населения путем диверсий и терактов. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

По его словам, сначала украинские боевики обстреливали регион ракетами «Точка-У», а затем — ударными беспилотниками, но их сбивали силы противовоздушной обороны (ПВО) российской армии. «Позднее были уничтожены пусковые установки "Точек-У". Поэтому теперь они перешли к тактике террора через взрывы, закладки оружия, диверсии», — пояснил Рогов.

Как считает член главного совета ВГА Запорожья, украинские военные «будут пытаться делать все возможное, чтобы нарушить мирную жизнь, терроризировать людей и держать их в страхе». Поэтому «ни в коем случае нельзя допустить, чтобы боевики Зеленского и дальше запугивали местное население», заключил Рогов.

Накануне стало известно о взрывах в Мелитополе и Бердянске. По словам заместителя начальника регионального управления МВД Алексея Селиванова, оба инцидента признаны терактами.