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Франция показала пушку для танка будущего

Французский концерн Nexter представил пушку калибра 140 миллиметров для танка будущего

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Французский концерн Nexter представил танковую пушку Ascalon калибра 140 миллиметров на выставке Eurosatory в Париже (Франция). Перспективную пушку может получить франко-немецкий танк будущего, пишет Defence24.

Отмечается, что Ascalon может стать основным орудием перспективного танка Main Ground Combat System (MGCS), над которым работают Германия и Франция. Также новую пушку может получить танк Enhanced Main Battle Tank (EMBT). На выставке показали EMBT с серийной пушкой калибра 120 миллиметров, которая получила новые снаряды SHARD.

Ascalon является демонстратором технологии. В основе орудия лежат наработки, которые использовали в рамках работ над проектом FTMA в 1990-х годах. Работу над прототипом пушки планируют завершить в 2023 году. Считается, что новое орудие будет легче пушек калибра 120 миллиметров.

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Пушка получит подкалиберные боеприпасы с оптимальным соотношением длины к диаметру вольфрамового сердечника снаряда. «Это должно привести к возможности эффективно бороться с вражескими танками нового поколения, такими как Т-14 «Армата», на расстояниях до 5 километров», — пишет Defence24.

Ранее стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall представил на Eurosatory танк KF51 Panther с пушкой калибра 130 миллиметров.

В январе 2021 года издание Defence News сообщило, что Великобритания начала переговоры с Францией и Германией о создании нового танка, который может заменить Leopard 2 и Leclerc к 2035 году.

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Даниил Иринин
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