Житель Мариуполя рассказал о стрелявших по нему бойцах «Азова»

Житель Мариуполя Кирпота рассказал о стрелявших по нему и его соседям бойцах «Азова»

Житель Мариуполя Игорь Кирпота рассказал российским следователям, как бойцы батальона «Азов» стреляли по нему и его соседям, не давая тушить дом, а российские военные помогли эвакуироваться в Новоазовск. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все началось со 2 марта. Все соседи, когда начались сильные обстрелы, перешли в подвал. У нас в подвале было где-то 32 человека», — заявил он. По его словам, он и его соседи были в подвали весь март. За это время из их дома погибли четыре человека, их временно похоронили во дворе.

Кирпота заявил, что бойцы батальона не давали местным жителям тушить пожары в домах, которые возникали из-за обстрелов. «Стреляли по ногам из автоматов, пулеметов», — рассказал он.

Также он отметил, что российские военные проявили готовность помочь мирным жителям.

19 мая кандидат политических наук, директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев рассказал о своей недавней поездке в Мариуполь и показал видеоинтервью с местными жителями, которые сообщили о поведении украинских военных и о наркомании среди участников нацбатальонов.