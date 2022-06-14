Украинской боксерше запретили показывать флаг «Азова» на турнире в Венгрии

Украинской боксерше Диане Петренко запретили показывать флаг «Азова» на турнире в Венгрии

Организаторы международного юношеского турнира «Мемориал Гергея Борнемиссы» по боксу в Венгрии запретили украинке Диане Петренко показывать флаг батальона «Азов». Об этом сообщает РИА Новости.

Петренко, занявшая второе место в весовой категории до 50 килограммов, на церемонии награждения развернула флаг Украины с нанесенной на него символикой батальона. Один из организаторов подошел к спортсменке, после чего ей пришлось убрать символ.

Ранее 14 июня министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт объявил, что местные спортсмены будут бойкотировать турниры с участием россиян и белоруссов. Решение было озвучено на совещании со всеукраинскими федерациями олимпийских и неолимпийских видов спорта.

«Азов» был сформирован в 2014 году в Мариуполе. Изначально он действовал в качестве батальона патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины, после чего перешел в состав Национальной гвардии.

