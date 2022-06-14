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Кремль ответил на решение ЕСПЧ по закону об иноагентах

Песков заявил, что Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ по компенсациям иноагентам

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Россия не будет исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате компенсаций лицам и организациям, признанным иноагентами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о вердикте ЕСПЧ по российскому закону об иностранных агентах, представитель Кремля напомнил о документе, который ранее был подписан президентом и позволяет не исполнять постановления европейского судебного органа.

11 июня Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России после 15 марта. Согласно документу, решения европейского суда перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судебных органов.

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Константин Лысяков
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