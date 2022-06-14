Кремль ответил на решение ЕСПЧ по закону об иноагентах

Песков заявил, что Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ по компенсациям иноагентам

Россия не будет исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате компенсаций лицам и организациям, признанным иноагентами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о вердикте ЕСПЧ по российскому закону об иностранных агентах, представитель Кремля напомнил о документе, который ранее был подписан президентом и позволяет не исполнять постановления европейского судебного органа.

11 июня Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России после 15 марта. Согласно документу, решения европейского суда перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судебных органов.