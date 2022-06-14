Объяснена нетерпимость к чужому мнению

В Калифорнийском Университете нашли область мозга, отвечающую за неприятие чужого мнения

Психологи Калифорнийского Университета Лос-Анджелеса объяснили, почему люди уверены, что их мнение единственное верное, в то время как к чужим взглядам они могут быть нетерпимы. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Psychological Review, причина иррациональной уверенности в собственном восприятии мира, что называется наивным реализмом, лежит в области мозга, называемой гештальт-корой.

Гештальт-кора расположена за ухом, между частями мозга, ответственными за обработку зрения, звука и осязания. Эти части соединены структурой, называемой височно-теменным узлом, который отвечает за сбор информации из таламуса, лимбической, зрительной, слуховой и соматосенсорной систем. Гештальт-кора интегрирует информацию из внешней и внутренней среды, после чего обрабатывает всю полученную информацию. Ученые показали, что активности гештальт-коры у людей со схожими политическими взглядами также очень похожи.

Ученые использовали метод, называемый электрокортикографией, для записи активности мозга 16 людей в миллисекундном и миллиметровом масштабе с использованием тысяч нейрохирургических электродов. Они обнаружили, что нейрокогнитивный путь, идущий от задней (зрительная кора) к передней части мозга (префронтальная кора), особенно активен в областях, расположенных ближе к передней части, когда люди думают о психическом состоянии других. Иными словами, ментализация окружающих людей требует более медленной и длительной активации гештальт-коры, что может быть причиной неприятия чужих взглядов.

По словам автора исследования Мэтью Либермана (Matthew Lieberman), наивный реализм может быть самым недооцененным источником конфликтов и недоверия между отдельными людьми и группами. Когда другие видят мир иначе, это может служить экзистенциальной угрозой для нашего собственного контакта с реальностью и часто приводит к гневу и подозрениям в отношении тех, кто придерживается другой точки зрения. Выбирая одну интерпретацию происходящих событий, гештальт-кора буквально подавляет другие.